В Кочкуровском районе пламя уничтожило 500 тонн зерна

В Кочкуровском районе произошел пожар на территории зернохранилища.
Поздним вечером 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Станция Воеводское. На улице Рабочей загорелось зернохранилище №7.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Пламя уничтожило кровлю зернохранилища, частично стены и 500 тонн зерна.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru