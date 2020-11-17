В Кочкуровском районе пламя уничтожило 500 тонн зерна

В Кочкуровском районе произошел пожар на территории зернохранилища.

Поздним вечером 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Станция Воеводское. На улице Рабочей загорелось зернохранилище №7.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Пламя уничтожило кровлю зернохранилища, частично стены и 500 тонн зерна.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Кочкуровском районе сгорели баня и жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru