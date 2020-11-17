В Зубово-Полянском районе было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства

В Зубово-Полянском районе директор организации подозревается в незаконном предпринимательстве.

Версия следствия гласит, что администрация Зубово-Полянского района для осуществления производства, передачи и реализации тепловой энергии потребителям передала в пользование ООО «Жилищно-коммунальный центр», руководимой подозреваемым, 9 объектов теплоснабжения в населенных пунктах Зубова Поляна, Умет, Дубитель и Школа тракторных бригадиров.

Подозреваемый осуществлял деятельность, связанную с эксплуатацией опасных производственных объектов, несмотря на отсутствие соответствующей лицензии. С июня 2019 года по март текущего года был незаконно извлечен доход в размере более 5,5 млн рублей.

Уголовное дело по данному факту было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru