В Теньгушевском районе горела грибная ферма

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание на территории грибной фермы.

Вечером 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старая Качеевка. Огонь вспыхнул на территории грибной фермы, расположенной по адресу – улица Центральная. Пламя повредило постройку на площади 350 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru