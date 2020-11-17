В Теньгушевском районе горела грибная ферма

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание на территории грибной фермы.
Вечером 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старая Качеевка. Огонь вспыхнул на территории грибной фермы, расположенной по адресу – улица Центральная. Пламя повредило постройку на площади 350 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Специалисты устанавливают, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru