В Саранске прокуратура проводит проверку информации о снижении температуры в детсаду

Прокуратура Пролетарского района Саранска проводит проверку по информации о снижении температурного режима в детском саду.

В связи с размещением на одном из сайтов информации о значительном снижении температуры воздуха в помещениях МДОУ «Детский сад №78 комбинированного вида» прокуратурой указанного района Саранска организована проверка исполнения законодательства, в рамках которой будет дана оценка соответствия температурного режима в указанном учреждении установленным нормативам, действиям администрации детсада, организаций коммунального комплекса и органа местного самоуправления.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru