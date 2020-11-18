Житель Мордовии угрожал убийством своим знакомым

В Чамзинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который угрожал убийством своим знакомым и нанес им телесные повреждения.

Преступление было совершено вечером 30 августа нынешнего года в посёлке Комсомольский. В гараже 36-летний гражданин вместе со знакомыми мужчиной и женщиной распивал спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 36-летний гражданин, угрожая убийством, взял пустую стеклянную бутылку и разбил её о металлическую створку гаражных ворот. Осколком горлышка бутылки мужчина нанес знакомому несколько ударов в область лица. Женщину, пытавшуюся заступиться за пострадавшего, 36-летний гражданин сначала с силой толкнул, а потом ударил осколком горлышка по предплечью.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф