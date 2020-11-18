В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 17 ноября возле дома №104, расположенного по адресу – улица Косарева. Автомобиль марки «Опель-Астра», за рулем которого находился 41-летний мужчина, совершил наезд на 69-лтнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф