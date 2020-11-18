В Ковылкинском районе сгорел жилой дом

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

В ночь на 18 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Волгапино. На улице Луговой загорелся жилой дом №32. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 150 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru