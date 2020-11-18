Житель Мордовии пытался перебросить на территорию колонии мобильные телефоны

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения на прилегающей к колонии территории был задержан житель Мордовии, который пытался перебросить восемь мобильных телефонов.

По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su