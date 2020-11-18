В Мордовии нескольких жителей Казани осудили за грабеж

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителей Казани, обвиняемых в грабеже.

Преступление было совершено 14 августа прошлого года. В здание финансовой организации, расположенной на территории Саранска, ворвались три жителя Казани, которые, угрожая физической расправой руководителю офиса и его малолетней дочери, похитили из сейфа денежные средства в сумме 2,34 млн рублей. Затем преступники связали пострадавшую скотчем и скрылись.

Злоумышленники были задержаны в Татарстане и доставлены в Мордовию.

Решением суда в отношении одного из преступников была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы, остальные злоумышленники были приговорены к 6 годам тюремного заключения каждый.

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Источник: 13.мвд.рф