В Мордовии проходит конкурс видеороликов по профилактике мошенничества

МВД по Мордовии проводит конкурс социальных видеороликов, направленных на профилактику мошенничества с использованием дистанционных технологий.

Целью указанного конкурса является повышение правовой грамотности населения о способах, видах и методах предупреждения дистанционного мошенничества.

Участие могут принять учащиеся старших классов средних общеобразовательных учреждений, студенты учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений региона.

На конкурс принимаются видеоматериалы длительностью не более 1 минуты в формате mp.4. Размер кадра должен составлять 16:9 (1920х1080 р.). Частота кадра должна быть равна 25кдр/с.

Победители и призеры конкурса получат грамоты и памятные подарки.

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Источник: 13.мвд.рф