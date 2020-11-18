Два жителя Саранска подозреваются в краже товаров из супермаркетов

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Саранска, которые подозреваются в краже продуктов и бытовой химии из супермаркетов.

Из супермаркетов, расположенных в населенных пунктах Ичалки и Кемля, два ранее судимых жителя Саранска 22-летнего возраста похитили 35 упаковок сливочного масла, 15 флаконов геля для душа, женские колготки, зубные щетки и несколько бутылок слабоалкогольного напитка, а также 13 коробок конфет. Общая сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Жители Саранска были привлечены к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф