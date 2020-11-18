Жительница Саранска, решившая приобрести нитриловые перчатки, стала жертвой мошенника

В Саранске 30-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

Стражами порядка было установлено, что 30-летняя жительница Саранска, которая работает в салоне красоты, в одной из социальных сетей обнаружила объявление о продаже нитриловых перчаток. Женщина решила приобрести для работы 16 упаковок. Горожанка связалась с продавцом. Последний прислал женщине для оплаты покупки ссылку на сайт, на котором она ввела данные своей банковской карты и полученный в смс-сообщении код. Затем с банковского счета горожанки были списаны денежные средства в сумме 10,7 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф