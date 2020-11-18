В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже ноутбука из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются два парня, которые подозреваются в краже ноутбука из магазина.

Из магазина по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, расположенного по адресу - улица Ботевградская, днём 17 ноября два неизвестных молодых человека похитили ноутбук стоимостью 79,99 тыс. рублей. Парни вышли из магазина, сели в такси, доехали до торгового центра, который расположен по адресу – улица Советская, а затем пересели в другое такси и скрылись во дворах домов.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-90-02, 29-90-25 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф