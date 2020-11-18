В Мордовии пенсионера осудили за причинение смерти по неосторожности

В Мордовии суд вынес приговор в отношении пенсионера, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

В июле нынешнего года пенсионер, проживающий в Инсарском районе, оградил земельный участок, который использовал для выращивания многолетних трав на корм сельскохозяйственным животным, самодельным техническим устройством, работающим по принципу электропастуха. Для этого по краю участка были установлены деревянные колья высотой до 1 метра, по ним параллельно проведены два стальных электропровода без изоляционного материала. Затем гражданин самостоятельно изготовил техническое устройство, представляющее собой генератор электрических импульсов для преобразования электрического тока из низкого в высокий, который подавался на два токонесущих провода изгороди. Сделал мужчина это для того, чтобы на поле не заходили чужие животные.

В ночь на 3 августа текущего года местный житель, обходя в состоянии алкогольного опьянения участок осужденного, задел электропровод. В результате пострадавший был поражен техническим электричеством и скончался на месте.

Решением суда в отношении пенсионера была избрана мера наказания в виде 2 лет ограничения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru