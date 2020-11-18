Руководитель СУ СК РФ по Мордовии проведет прием граждан в Атяшево

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников проведет выездной прием граждан в посёлке Атяшево.

Прием будет проходить с 10:30 19 ноября по следующему адресу: п. Атяшево, ул. Ленина, д. № 30а.

На прием к руководителю управления можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами Ардатовского межрайонного следственного отдела.

Предварительная запись осуществляется по следующим телефонным номерам: 8-905-389-1000 или (88342) 28-30-51.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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Источник: mordovia.sledcom.ru