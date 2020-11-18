Одну из организаций Саранска оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Саранске одна из местных организаций была оштрафована за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В 2015 году заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Мордовии получил через посредника от директора общества с ограниченной ответственностью «СДС – Управление строительства» взятку в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия, связанные с разделом земельного участка, предназначенного для строительства комплекса многоквартирных домов.

Прокуратура возбудила в отношении ООО «СДС – Управление строительства» дело об административном правонарушении.

Указанной организации было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Уголовное дело о получении должностным лицом взятки находится в производстве суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru