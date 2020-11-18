Администрация Ичалковского сельского поселения нарушила порядок рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Ичалковского района добивается устранения нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В августе нынешнего года в администрацию Ичалковского сельского поселения в ходе личного приема граждан и. о. главы администрации было принято коллективное заявление местных жителей по вопросу ремонта дорог по ул. Махова – К. Маркса и ул. Ченченкова – К. Маркса.

Вышеуказанное заявление в части рассмотрения финансового вопроса было направлено главе Ичалковского района. Уведомление о направлении коллективного обращения заявителям в нарушение требований законодательства не было направлено, также был нарушен 7-дневный срок перенаправления обращения.

Кроме того, и. о. главы администрации Ичалковского сельского поселения ответ о результатах рассмотрения коллективного обращения был дан заявителям с нарушением 30-дневного срока рассмотрения обращения.

В отношении главы Ичалковского сельского было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru