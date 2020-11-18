Мэр Саранска встретился с руководителями рынков города

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев встретился с руководителями рынков города.

Градоначальник заявил, что от горожан поступают жалобы на то, что продавцы рынков не в полной мере соблюдают введенные профилактические меры. Также мэр подчеркнул, что магазины и рынки являются наиболее уязвимыми с точки зрения передачи инфекции.

Глава городской администрации отметил, что мониторинг торговых организаций на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима ведется в постоянном режиме.

Пётр Тултаев заявил, что в случае дальнейшего игнорирования санитарно-эпидемиологических норм будут ли полностью закрываться рынки, либо будет приостанавливаться деятельность некоторых отделов.

Глава города подчеркнул, что торговые организации своими действиями сами вынуждают на крайние меры.

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Источник: adm-saransk.ru