Мэр Саранска передал служебные автомобили медикам

По инициативе мэра Саранска Петра Тултаева служебные автомобили руководителей структурных подразделений администрации города были переданы в пользование медицинским учреждениям.

Решение мэра было единогласно поддержано городским оперативным штабом по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 18 ноября медучреждениям было предоставлено четыре автомобиля из администрации города. В настоящее время они работают в детских поликлиниках Саранска, помогают участковым педиатрам более оперативно оказывать помощь маленьким пациентам.

Пётр Тултаев распорядился проработать вопрос предоставления максимально большего количества служебных автомобилей поликлиникам города.

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Источник: adm-saransk.ru