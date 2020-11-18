Мэр Саранска передал служебные автомобили медикам

По инициативе мэра Саранска Петра Тултаева служебные автомобили руководителей структурных подразделений администрации города были переданы в пользование медицинским учреждениям.
Решение мэра было единогласно поддержано городским оперативным штабом по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
По состоянию на 18 ноября медучреждениям было предоставлено четыре автомобиля из администрации города. В настоящее время они работают в детских поликлиниках Саранска, помогают участковым педиатрам более оперативно оказывать помощь маленьким пациентам.
Пётр Тултаев распорядился проработать вопрос предоставления максимально большего количества служебных автомобилей поликлиникам города.
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Источник: adm-saransk.ru