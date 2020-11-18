В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 19 ноября

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 19 ноября.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что днём 19 ноября в республике ожидаются порывы юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду. Кроме того, на территории региона завтра ожидается метель.

В случае метели гражданам следует воздержаться от поездок.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru