В Зубово-Полянском районе в результате ДТП погиб 26-летний парень

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб 26-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 18 ноября на 437-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 26-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, в определенный момент движения выехал на встречную полосу и врезался в грузовик марки «Мерседес».

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф