В Саранске водитель легковушки сбил мужчину на тротуаре

В Саранске мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Указанное ДТП произошло вечером 18 ноября на территории Пролетарского района города. На улице Строительной 56-летний водитель легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на 46-летнего мужчину, который шел по тротуару.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф