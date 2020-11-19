В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.

Днём 18 ноября на улице Севастопольской инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Фольксваген». За рулем машины находился 35-летний гражданин.

При проверке документов было установлено, что указанное транспортное средство значится в федеральном розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №1 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП погиб 26-летний парень.

Источник: гибдд.рф