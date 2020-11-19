В Атяшево был задержан пьяный водитель легковушки

В Атяшево сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль под управлением пьяного мужчины.

Вечером 18 ноября на улице Центральной инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-2115. За рулем транспортного средства находился 35-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Указанный автомобилист ранее привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

На место была вызвана СОГ ОП №5 ММО МВД России «Ардатовский».

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Источник: гибдд.рф