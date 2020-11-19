В одной из колоний Мордовии прошла выставка творческих работ

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка творческих работ, выполненных осужденными в рамках кружковой работы.

На указанной выставке были представлены работы, выполненные участницами в различных техниках художественного и декоративно-прикладного творчества.

Осужденные женщины с большим воодушевлением приняли участие в данной выставке, поскольку занятие творчеством позволяет реализовать ранее скрытые таланты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su