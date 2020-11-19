В УФСИН РФ по Мордовии прошли контрольно-проверочные стрельбы

На стрельбище УФСИН РФ по Мордовии были проведены контрольно-проверочные стрельбы с целью обучения сотрудников отделов охраны умелым и эффективным действиям по практическому применению оружия и формирования высокой психологической устойчивости при выполнении служебных задач.

Сотрудники выполняли упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова, автомата и ручного пулемета Калашникова, малокалиберной винтовки и снайперской винтовки Драгунова.

Для достижения высоких результатов при проведении контрольно-проверочных стрельб каждому сотруднику отдела охраны необходимо знать материальную часть стрелкового оружия, меры безопасности при обращении с ним и боеприпасами, а также условия и порядок выполнения упражнений курса стрельб.

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Источник: 13.fsin.su