В Чамзинском районе горел мусорный контейнер

В Чамзинском районе произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 18 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. Возле дома №10, расположенного по адресу - улица Микрорайон-1, загорелся мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru