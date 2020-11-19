В Чамзинском районе горел мусорный контейнер

В Чамзинском районе произошло возгорание мусорного контейнера.
Вечером 18 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. Возле дома №10, расположенного по адресу - улица Микрорайон-1, загорелся мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило мусорный контейнер на площади 1 кв. м.
Причина пожара устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru