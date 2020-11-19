Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Теньгушево и Темникове

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии был проведен профилактический рейд в Теньгушево и Темникове.

В ходе подворного обхода было проинструктировано 74 человека, особое внимание уделялось людям пожилого возраста.

Сотрудники МЧС рассказали гражданам о том, что в зимний период нередко происходит перекал печей, а именно из-за этого чаще всего возникают пожары. После профилактических бесед были вручены памятки о мерах безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru