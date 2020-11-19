В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 20 ноября

В Мордовии было объявлено оперативно предупреждение на 20 ноября из-за ожидающегося усиления ветра.
Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 20 ноября на территории региона будет иметь место усиление юго-западного ветра, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду. Сильные порывы ветра ожидаются в ночные часы.
По причине усиления ветра гражданам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru