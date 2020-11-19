Мэр Саранска встретился с проектировщиками зоны отдыха на улице Т. Бибиной

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев встретился с проектировщиками зоны отдыха на улице Т. Бибиной.

Завершились процедуры по выбору организации, которая будет выполнять проект благоустройства зоны отдыха на улице Т. Бибиной. Победителем открытого аукциона стало ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр».

Парк на улице Т. Бибиной выбран для благоустройства в результате рейтингового голосования, проводившегося в начале нынешнего года. На благоустройство этой зоны отдыха в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было выделено около 40 млн рублей.

Градоначальник в ходе встречи особо подчеркнул, что все деревья, растущие сейчас на участке предполагаемого благоустройства, по максимуму должны быть сохранены. Самовольно установленные гаражи, которые подпадают в зону благоустройства, будут демонтированы. Территория, ограниченная многоквартирными домами №№1/1, 3/1 и 3/3 по улице Т. Бибиной, будет приведена в порядок силами муниципальных предприятий.

Глава городской администрации также обратил внимание специалистов на озеленение, отметив, что нужно высаживать не кустарники, а деревья.

Пётр Тултаев акцентировал внимание и на том, что все идеи по размещению элементов (детских игровых комплексов, различных спортивных площадок), которые реализованы в парке Ленинского района, в большей степени должны быть перемещены и в зону благоустройства на улице Т. Бибиной. По причине того, что будущий парк располагается в жилом массиве, было решено отказаться от размещения здесь зон барбекю.

До 5 декабря проектная организация представит предварительный проект. Следующая встреча проектировщиков с мэром запланирована на 10 декабря.

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Источник: adm-saransk.ru