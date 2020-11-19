В администрации Октябрьского района Саранска обсудили вопросы, касающиеся отопления и горячего водоснабжения

В администрации Октябрьского района Саранска состоялась встреча представителей ОАО «ЭнергоСбыТ Плюс» и филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» с директорами управляющих компаний.

Инициатором указанной встречи выступила администрации Октябрьского района Саранска. Целью данного мероприятия стала координация взаимодействия с поставщиком услуги и организациями, которые предоставляют её населению, согласно договору управления МКД.

На встрече были озвучены острые проблемы по оказанию качественных услуг населению по отоплению и горячему водоснабжению.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru