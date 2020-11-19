В Октябрьском районе Саранска продолжается мониторинг масочно-перчаточного режима

Специалистами администрации Октябрьского района Саранска совместно с представителями КУ «Транспортное управление» и сотрудниками правоохранительных органов продолжаются проверки соблюдения жителями масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, в торговых центрах, магазинах и других общественных местах.

В отношении физических лиц составляются протоколы об административном правонарушении, а в отношении юридических лиц материалы о выявлении несоблюдения требований вышеуказанного указа направляются по подведомственности в государственные органы.

Администрация Октябрьского района просит жителей отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям и соблюдать меры безопасности в борьбе против коронавируса.

Также читайте о том, что в администрации Октябрьского района Саранска обсудили вопросы, касающиеся отопления и горячего водоснабжения.

Источник: adm-saransk.ru