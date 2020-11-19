Артём Здунов стал временно исполняющим обязанности главы Мордовии

Артём Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии.

Ранее Артём Здунов занимал должность главы правительства Дагестана. На этой должности новый руководитель Мордовии проработал практически три года. За указанный период времени бюджет Дагестана вырос в три раза.

Артём Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ), а в 2004 – аспирантуру КФЭИ.

С октября 2014 года Артём Здунов занимал должность министра экономики Татарстана. В начале февраля 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы правительства Дагестана

Стоит упомянуть, что накануне Владимир Волков заявил об уходе с должности главы Мордовии, отметив, что нужно давать дорогу молодым.

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Источник: e-mordovia.ru