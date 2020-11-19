Поезд «Стриж» возобновил движение через Саранск

Министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии сообщает, что с 3 ноября возобновил движение через Саранск поезд «Стриж» № 713/714, который курсирует между Санкт-Петербургом, Москвой и Самарой.
В Мордовии этот поезд останавливается не только в Саранске, но ещё и на станции Красный Узел.
По словам представителя упомянутого министерства, «Стриж» позволит пассажирам с комфортом добираться из Санкт-Петербурга в города Поволжья и обратно, а также свяжет между собой несколько туристических центров.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru