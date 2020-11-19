В Кочкуровскую среднюю школу поступает новое техническое оборудование

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Кочкуровскую среднюю школу продолжает поступать новое техническое оборудование.

В октябре в указанное образовательное учреждение были переданы 38 ноутбуков и многофункциональное устройство. Это оборудование будет активно использоваться в образовательном процессе и позволит обеспечить высокое качество обучения на всех его уровнях.

В текущем году целевая модель цифровой образовательной среды внедряется в 40 образовательных учреждениях Мордовии. Это 36 школ во всех районах региона.

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Источник: e-mordovia.ru