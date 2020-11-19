В медицинских учреждениях Мордовии занято 92% коечного фонда

В пресс-центре Мордовии 19 ноября состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе указанной конференции было отмечено, что настоящее время в республике развернуто 2430 инфекционных коек для лечения больных с диагнозом COVID-19, 1713 их них – с кислородом.

В настоящее время в республике занято 92% коечного фонда.

Под наблюдением медицинских работников находятся более 3 тыс. жителей Мордовии.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru