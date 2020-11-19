В Мордовии нет оснований для ввода дистанционного обучения

Заместитель главы правительства Мордовии Галина Лотванова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в организациях сферы образования.

На сегодняшний день в Мордовии три группы в детских садах закрыты на карантин: в Ромодановском и Теньгушевском районах и в Саранске. В школах на карантине четыре класса – три в Саранске и одна в Ковылкинском районе.

Три группы закрыты в колледжах и техникумах республики.

Далее поэтапно будут закрываться классы в школах и группы в детских садах, если будет иметь место заболеваемость.

В настоящее время оснований для ввода дистанционного обучения нет.

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Источник: e-mordovia.ru