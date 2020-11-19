В Мордовии ежедневно проводится более 2 тысяч исследований на коронавирус

Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мордовии Татьяна Харитонова заявила, что принятые в республике ограничительные меры дают определенный результат.

Галина Харитонова отметила, что гражданам в возрасте старше 65 лет был продлен период больничного. Детям до 15 лет можно находиться в торговых центрах лишь с родителями или другими законными представителями.

По её словам, ежедневно в Мордовии проводится более 2000 исследований на COVID-19. Люди, сдавшие ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, должны получить результат в течение 48 часов. Сейчас в республике работают 7 лабораторий.

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Источник: e-mordovia.ru