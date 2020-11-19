Министр здравоохранения Мордовии прокомментировал обеспеченность региона лекарствами для лечения коронавируса

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что республике была выделена субсидия в размере 29 млн рублей для закупки лекарственных препаратов для больных коронавирусом, которые лечатся дома под наблюдением участковых терапевтов.

По состоянию на 17 ноября 189 человек из указанной категории обеспечены лекарственными препаратами. Амбулаторным пациентам лекарства выдаются на дому бесплатно.

Министр отметил, что не всегда ПЦР-мазок показывает наличие коронавирусной инфекции. Учитывая данный факт, кроме лабораторного подтверждения диагноз будет выставляться и на основе заключения КТ-исследований, а также по клиническим проявлениям.

Также Олег Маркин сообщил, что только за последнюю неделю в аптеки «Фармация» поступило 79,5 тыс. упаковок лекарственных препаратов. Наличие лекарств постоянно проверяется. Этот вопрос стоит на контроле у руководителя ГУП РМ «Фармация».

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Источник: e-mordovia.ru