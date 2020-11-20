В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 19 ноября на 47-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Потьма и Барашево. По предварительной информации, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в прицеп двигавшегося впереди трактора.

Телесные повреждения получили автомобилист и его 36-летняя пассажирка.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф