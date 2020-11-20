В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан водитель иномарки, который сел за руль, будучи пьяным.

Днём 19 ноября на улице Солнечной сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Хонда». За рулем транспортного средства находился 39-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее водитель иномарки уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф