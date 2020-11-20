Три жителя Инсарского района пойдут под суд по обвинению в угоне автомобиля

В Инсарском районе суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, которые обвиняются в угоне автомобиля.

В ночь на 4 сентября нынешнего года три жителя указанного района в возрасте от 19 до 22 лет угнали автомобиль марки ВАЗ-21102, принадлежащий мужчине, проживающему в селе Ямщина. Молодые люди позже пояснили стражам порядка, что совершили преступление, дабы доехать до соседнего населенного пункта. Парни знали, что законный владелец транспортного средства не закрывает двери машины на замок и оставляет ключи в салоне. Обвиняемые оттолкали транспортное средство от дома мужчины, а затем завели мотор и начали движение. В пути автомобиль заглох. Не сумев завести транспортное средство, парни оставили его на дороге, а сами скрылись.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru