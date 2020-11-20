В Саранске осудили местного жителя, до смерти избившего мужчину

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил мужчину.

Днём 6 июня нынешнего года 30-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил ранее незнакомого ему 43-летнего мужчину во дворе жилого дома. Преступник назвал мотивом своих действий личную неприязнь.

От полученных во время избиения телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы. Кроме того, с преступника была взыскана моральная компенсация в пользу потерпевшей стороны в размере 500 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru