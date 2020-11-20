В Ромодановском районе пожар уничтожил несколько надворных построек

В Ромодановском районе произошел пожар, который уничтожил несколько надворных построек.

Вечером 19 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Уришка. На улице Дальней загорелись надворные постройки. Пламя полностью уничтожило несколько строений на общей площади, составляющей 133 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания надворных построек устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru