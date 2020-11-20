В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный район»

В Лямбирском и Кочкуровском районах сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район».

За несколько часов проведения рейдов инспекторами ДПС было выявлено 59 нарушений ПДД водителями транспортных средств.

Одни из самых частых нарушений связаны со страхованием гражданской ответственности автовладельцев, выездом на полосу встречного движения, нарушением правил применения ремней безопасности, перевозкой детей в автомобиле, технической неисправностью транспортных средств (тонировкой).

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Источник: 13.мвд.рф