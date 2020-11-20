Житель Мордовии, устроивший стрельбу в развлекательном заведении, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Лямбирского района, стрелявшего в охранника развлекательного заведения из травматического пистолета.

Поздним вечером 21 августа нынешнего года в Саранске 29-летний житель села Аксеново Лямбирского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, попытался попасть внутрь развлекательного заведения, расположенного по адресу – улица Гожувская. Охранник не пропустил обвиняемого. Разозлившись, гражданин на такси отправился домой, где переоделся для конспирации и вооружился травматическим пистолетом, приобретенным несколько лет назад в Москве. Вернувшись обратно, парень смог попасть внутрь заведения. В зале гражданин три раза выстрелил в охранника. Пули попали в ногу и спину пострадавшего. Затем обвиняемый направился к выходу, где находилась девушка, работающая администратором заведения. Угрожая последней пистолетом, парень покинул место преступления. Вернувшись домой, обвиняемый выбросил оружие в овраг. Спустя некоторое время парень был задержан.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф