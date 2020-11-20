В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Чистый номер»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистый номер».

За несколько часов проведения указанного оперативно-профилактического мероприятия инспекторами ДПС было составлено 42 протокола об административных правонарушениях на водителей автомобилей, государственные регистрационные знаки которых не соответствовали установленным требованиям.

Стоит упомянуть, что нечитаемым государственный регистрационный знак автомобиля считается при условии, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр и переднего номера.

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Источник: 13.мвд.рф