Сотрудников УФСИН РФ по Мордовии учат справляться с тревогой

Психологи исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии проводят с сотрудниками занятия, направленные на снижение чувства тревоги.

Чтобы снизить уровень тревоги, вызванной пандемией, и сохранить психическое здоровье, психологи указанной исправительной колонии проводят с сотрудниками учреждения индивидуальные и групповые (2-3 человека) психопрофилактические мероприятия, направленные на ознакомление с основами экстренной психологической помощи.

Проведенные занятия помогают разобраться не только в том, как сохранить психическое здоровье, но и в том, что вообще чувствует человек в связи со сложившейся ситуацией, как справиться с эмоциями, а также противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и реализовывать свои способности.

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Источник: 13.fsin.su