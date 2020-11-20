В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги смотра-конкурса православной живописи

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги смотра-конкурса православной живописи осужденных под названием «Явление».

На суд жюри было представлено 37 работ осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях республики.

В номинации «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника» победу разделили Владимир Перегудов (ИК-10) и Олеся Матвеева (ИК-2).

В номинации «Купола - как символ православной церкви» лучшими были признаны работы Патарая Мераба (ИК-18) и Анастасии Ащенковой (ИК-13).

В номинации «Религия в жизни осужденных» победителем стала Олеся Луконина (ИК-13).

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Источник: 13.fsin.su