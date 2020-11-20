В Краснослободском районе загорелся жилой дом

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 19 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Старое Зубарево. На улице Песочной загорелся жилой дом №53. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru